L'Airbus A330P2F arrive aux Amériques avec Altavair et MasAir Cargo

Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering, vient de livrer un premier A330-200P2F (Passenger-to-Freighter) au loueur Altavair L.P., un appareil qui va être opéré par la compagnie cargo mexicaine MasAir Cargo.



Altavair dispose de plusieurs commandes d'A330P2F auprès d'EFW et dans les deux variantes. MasAir Cargo doit d'ailleurs recevoir un total de quatre appareils : 2 A330-200P2F et 2 A330-300P2F.



MasAir Cargo sera ainsi la première compagnie aérienne des Amériques à exploiter des appareils de la famille A330P2F et la première au monde à exploiter les deux variantes. Deux exemplaires ont été acquis en leasing auprès de CDB Aviation, filiale irlandaise de la China Development Bank.



Les nouveaux A330 cargo de MasAir vont lui permettre d'assurer sa croissance dans un contexte marqué par de forts besoins liés au e-commerce. La compagnie basée à Mexico précise que son premier appareil sera convoyé sur sa base depuis Dresde ce week-end, puis mis en service très rapidement. MasAir disposera alors de quatre appareils cargo (dont trois 767F).