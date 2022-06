L'Airbus A321XLR décollera le 15 juin

Le premier exemplaire de l'Airbus A321XLR (Xtra Long Range) doit effectuer son premier vol demain 15 juin à 11 heures à partir du site de l'avionneur à Finkenwerder (Hambourg), si les conditions météorologiques le permettent.



Cette nouvelle variante de l'A321neo disposera d'un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres) avec plus de 200 passagers et leurs bagages.



L'A321XLR sera certifié avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes, soit 4 tonnes de plus que pour la version A321LR et 7,5 tonnes de plus que pour l'A321-200 et l'A321neo standard. L'appareil devra en effet pouvoir emporter plus de carburant grâce à son réservoir central arrière (RCT) structural de 12 900 litres.



Sa mise en service est prévue pour 2024.



(Photo © Airbus)