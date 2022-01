L'Airbus A321 cargo de 321 Precision Conversions atterrit aussi chez HAECO Xiamen

HAECO Xiamen a signé un accord avec 321 Precision Conversions pour fournir des services de maintenance lourde ainsi que des modifications structurelles pour ses conversions d'Airbus A321 en avion tout cargo. Les travaux de conversion pour le programme A321PCF seront ainsi réalisés dans les installations de HAECO Xiamen, à partir de février 2022. Les deux entreprises collaborent déjà sur le programme Boeing 757-200PCF depuis 2009, ayant réalisé 26 conversions sur cet appareil.



Soulignons que dans le cadre d'un accord similaire conclu en septembre 2021, sa filiale américaine HAECO Americas propose aussi depuis quelques jours des services de maintenance et de modification destinés à l'A321-200PCF dans ses installations à Lake City (Floride).



L'A321-200PCF de 321 Precision Conversions, coentreprise formée en 2017 par Aircraft Transport Services Group (ATSG) et Precision Aircraft Solutions (PAS), est le deuxième programme P2F de l'A321ceo, après celui mené par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture de ST Engineering et Airbus.



Comme pour la version de son concurrent chez EFW, l'A321-200PCF peut transporter 14 ULD standards sur son pont principal, ainsi que 10 LD3-45 en soute, pour une charge marchande maximale de 27 tonnes. Le premier A321-200PCF a été mis en service en juin 2021 par Smartlynx Airlines Malta pour les besoins de DHL Express en Europe, un appareil en provenance du portefeuille de la société franco-luxembourgeoise Vallair. Il avait été converti dans les installations MRO d'Avocet à Orlando-Sanford (Floride).