L'Airbus A320neo fête ses cinq ans d'opération

Cela fait désormais cinq ans que l'Airbus A320neo est opérationnel. Le tout premier appareil, MSN 6801, était entré en service le 25 janvier 2016 auprès de Lufthansa.



Aujourd'hui, la compagnie en a commandé 124 exemplaires (84 A320neo et 40 A321neo) et en a reçu 35. Quasiment tous sont en service en ce moment, leur utilisation ayant été privilégiée à celle des A320ceo.



Malgré sa promesse de réduire la consommation donc les coûts de carburant de jusqu'à 20%, l'A320neo avait connu des débuts agités en raison des difficultés de production de Pratt & Whitney sur le GTF, l'une des deux nouvelles motorisations de nouvelle génération proposées (avec le Leap de CFM International).



Mais depuis, Airbus a remporté haut la main son pari de faire de l'A320 remotorisé un succès. La famille comptait 7 451 appareils en commande ferme au 31 décembre 2020, dont 1617 avaient été livrés.



Face à un A319neo plutôt délaissé avec 78 commandes, l'A320neo remporte la palme des engagements avec 3910 appareils dans le carnet, talonné par l'A321neo (et ses dérivés) qui ont été acquis à 3 463 exemplaires. Avant la crise, la famille A321 avait vu son succès grandir continuellement, la hausse du trafic justifiant l'utilisation de modules plus grands, au point qu'une nouvelle ligne d'assemblage final était envisagée à Toulouse (dans l'usine A380).



(Photo © Lufthansa)