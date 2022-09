L'Airbus A319neo continue à se vendre en Chine

La publication des derniers tableaux de commandes et livraisons d'Airbus renseigne qu'Air China a commandé cinq A319neo supplémentaires au cours du mois de juillet. Les compagnies chinoises continuent ainsi de montrer leur appétit pour la variante la moins capacitaire de la famille A320neo.



Depuis le début de l'année, China Southern Airlines a pris livraison de quatre A319neo, devenant de fait la compagnie de lancement de cette variante en Chine. Son carnet de commandes comprend encore 8 exemplaires du même type. Ces appareils sont motorisés par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par GE et Safran Aircraft Engines. Ils sont configurés avec une cabine de 136 sièges dont 4 en classe affaires.



Fin juillet, Airbus totalisait 87 A319neo commandés (dont 31 destinés à la compagnie low-cost américaine Spirit Airlines, 29 pour des clients non révélés, et deux pour Air Côte d'Ivoire).