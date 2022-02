L'Airbus A220 d'Air Sénégal entre en service commercial

Le nouvel Airbus A220-300 d'Air Sénégal a effectué son premier vol commercial le 6 février. L'appareil (6V-AOA, MSN 55089) a ainsi relié Dakar et Yaoundé (Cameroun), dans le cadre de la série des vols spéciaux organisés par la compagnie en marge de la finale de la coupe d'Afrique des nations de football -- qui vient d'ailleurs d'être remportée par le Sénégal.



Cet A220-300, premier du type dans la flotte du transporteur, avait été réceptionné le 29 décembre 2021. Il effectuait jusqu'à présent des vols de familiarisation entre Dakar et Banjul (Gambie). Il s'agit du premier des huit A220-300 attendus par Air Sénégal dans le cadre du contrat signé en 2019 avec Airbus. L'appareil est configuré avec une cabine biclasse de 133 sièges, dont 8 en classe Affaires.



Par ailleurs, Air Sénégal a conclu un accord avec le bailleur Macquarie AirFinance, pour le financement de cinq exemplaires de cette commande l'année dernière, les livraisons étant prévues à partir de 2023. Air Sénégal entend utiliser sa flotte d'A220 pour densifier et étendre son réseau africain et européen.



Au fur et à mesure de leur livraison, ces avions remplaceront progressivement l'actuelle flotte de monocouloirs de la famille A320 de la compagnie. Air Sénégal aligne désormais d'une flotte comprenant deux A330-900, deux A321, deux A319, un A220-300 et deux ATR 72-600.



Rappelons que l'A220 a été lancé en Afrique par Air Tanzania en décembre 2018 (elle dispose actuellement de quatre appareils).



(Photo © Air Sénégal - Azerty Studio)