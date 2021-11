L'Airbus A220 d'Air France entre en service

Air France a mis son premier Airbus A220-300 en service le 31 octobre. L'appareil a réalisé ses premiers vols commerciaux en reliant Paris à Berlin et Venise. Barcelone et Madrid ont également intégré le programme de vols.



La compagnie française attend six exemplaires de l'A220-300 cette année, ce qui lui permettra de progressivement déployer l'appareil sur davantage de destinations. Par la suite, et d'ici 2025, le modèle remplacera ses A319, A319 et certains A320 opérés sur le réseau européen.



Air France a choisi d'aménager ses A220 avec 148 fauteuils (de Collins Aerospace) et peut réserver jusqu'à huit rangées aux voyageurs d'affaires. Ils sont équipés de prises et d'un porte-tablette.



La compagnie doit recevoir soixante exemplaires de l'appareil, symbole de son renouveau sur le moyen-courrier et de son engagement pour la transition écologique de l'aviation. Elle prendra par ailleurs d'ici la fin de l'année 2023 une décision sur le remplacement de ses A320 et A321 restants.



(Photo © Air France)