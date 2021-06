L'aéroport Nice Côte d'Azur se dote d'un puissant détecteur de cisaillement de vent

L'aéroport Nice Côte d'Azur vient de s'équiper de l'un des plus puissants lidars d'Europe pour détecter le phénomène de cisaillement de vent. Ce Lidar doppler a été acquis par les services de Météo France auprès du fabricant japonais Mitsubishi Electric Corporation et vient améliorer la sécurité lors des approches finales.



L'aéroport de Nice est en effet particulièrement soumis à des variations soudaines de sens du vent en raison de sa proximité avec la mer, les montagnes et la plaine du Var.



Météo France avait acquis et mis en service un radar bande-X en 2014 permettant de détecter ces cisaillements de vent au sein des nuages et des gouttes de pluie, mais le gestionnaire de la plateforme précise qu'il n'était pas efficace par temps sec.



Ce type de Lidar était déjà déployé dans plusieurs aéroports au Japon ou en Asie du Sud-est.



(Photo © Aéroport Nice Côte d'Azur)