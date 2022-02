L'aéroport Marseille Provence dépasse ses objectifs en 2021

L'aéroport Marseille Provence a annoncé qu'il avait frôlé les 4,7 millions de passagers en 2021, accueillant 166 000 voyageurs de plus que les 4,5 millions prévus sur l'année. Malgré une progression de 38,8% par rapport à 2020, il reste malgré tout à moins de la moitié de son trafic de 2019 (45,9%).



La plateforme a constaté une reprise sur la seconde moitié de l'année et a réussi à atteindre un niveau de 70% du trafic de 2019 entre juillet et décembre.



Elle rappelle que son offre avait été amputée de 20% par rapport à celle d'avant la crise. Elle a toutefois accueilli trois nouvelles compagnies (Air Arabia, Corsair et Binter). Durant l'été 2022, l'offre devrait rester quasi identique à celle de l'été 2021 mais verra l'ouverture de plusieurs nouvelles lignes, la reprise des vols vers Montréal avec Air Transat et l'arrivée de SkyExpress.



2022 sera également marquée par le centenaire d'Aéroport Marseille Provence, qui sera célébré par des événements tout au long de l'année.



(Photo © Aéroport Marseille Provence)