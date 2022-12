L'aéroport London City souhaite augmenter ses capacités

L'aéroport de London City a soumis une demande auprès de l'arrondissement londonien de Newham pour augmenter sa capacité d'accueil annuelle de 6,5 à 9 millions de passagers en 2031.



Il demande pour cela à élargir l'autorisation des vols du samedi, afin qu'ils puissent être planifiés jusqu'à 18h30, voire 19h30 l'été (avec douze vols maximum sur cette heure supplémentaire et uniquement pour les arrivées), au lieu de 12h30 actuellement. L'autre demande est d'autoriser trois vols supplémentaires dans la première demi-heure d'opération quotidienne (pour atteindre neuf vols).



Il souligne que cela ne changera rien au plafonnement du nombre de vols par an à 111 000, ni ne remettra en question le couvre-feu de huit heures en vigueur.



En revanche, il propose de n'autoriser que les appareils de dernière génération, plus silencieux et moins consommateurs, à opérer durant les créneaux d'exploitation ajoutés. Il propose plusieurs autres mesures de compensation, comme améliorer les mesures de réduction du bruit auprès des résidents, de participer financièrement à l'amélioration des transports publics et d'investir 3,8 milliards de livres sur dix ans pour soutenir les associations locales d'aide.



L'approbation de ces modifications permettrait de créer 2 200 emplois supplémentaires d'ici 2031 et augmenterait de 702 millions de livres la contribution à l'économie londonienne.



(Photo © London City Airport)