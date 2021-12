L'aéroport de Vatry se félicite de son bilan

Ils sont rares les aéroports heureux en ce moment. Mais celui de Vatry en fait partie. La plateforme annonce en effet qu'elle est certaine d'atteindre les 30 000 tonnes de fret traitées en 2021, soit dix fois plus qu'en 2019.



Ce bilan provisoire est le résultat d'une nouvelle stratégie lancée juste avant la crise, qui reposait sur le développement du fret. Cette stratégie a été portée par le regain d'activité occasionné par la crise sanitaire et soutenue par les collectivités (conseil départemental de la Marne, conseil régional du Grand Est, communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, communauté urbaine du Grand Reims et département de l'Aube), le gouvernement et la DGAC.



L'ambition de la plateforme est désormais de faire le maximum pour rapatrier le traitement du fret aérien, plutôt qu'il ne soit réalisé à l'étranger. Sans que ses objectifs ne soient encore définis, elle se prend à rêver d'atteindre 75 000 tonnes de fret en 2023 (pour une capacité de 120 000 tonnes actuellement).



En ce qui concerne l'activité de passage, l'aéroport de Vatry ne compte pas la laisser de côté et souligne qu'il guette les opportunités de développement, même si la situation n'est toujours pas propice.