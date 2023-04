L'aéroport de Toulouse va accueillir Qatar Airways à partir de juillet

Qatar Airways va lancer une liaison entre Toulouse et Doha le 18 juillet, devenant la dernière compagnie à desservir l'aéroport du sud de la France.



La ligne sera assurée trois fois par semaine en Airbus A330-200 (dont elle n'exploite plus que cinq exemplaires).



« Qatar Airways est ravie de renforcer son engagement envers la France avec ses premiers vols au départ de Toulouse à partir du mois de juillet. [...] L'ouverture de cette ligne représente la première connexion vers le Moyen-Orient à l'Aéroport Toulouse-Blagnac, nous espérons que cette nouvelle offre saura séduire les voyageurs de la région et nous tenons à remercier l'aéroport pour son partenariat », déclare Eric Odone, VP Sales Europe de Qatar Airways.



(Photo © Aéroport Toulouse Blagnac)