L'aéroport de Toulouse Francazal fête les dix ans de sa reconversion

L'aéroport de Toulouse Francazal a fêté les dix ans de sa réouverture et de sa reconversion. En effet, l'ancien aéroport militaire, fermé le 1er septembre 2009, avait rouvert en 2011 avec l'implantation de nouvelles entreprises sur le site.



Aujourd'hui, une trentaine d'entreprises sont installées sur la plateforme, employant plus de 400 personnes.



Différents secteurs sont représentés : l'aviation d'affaires (200 vols d'affaires sont réalisés chaque année et JetCorp y est notamment basée), l'industrie aéronautique (ATR, Tarmac Aerosave, Aura Aero, Airplane Delivery, Airplane Painter ont tous des installations sur place), les nouvelles mobilités (Easymile et Hyperloop) et des activités liées (Acia Aero Technics, Aero Engineering Services, Sud Aero Formation, SAFIRE, Scalian...).



Géré par la SETFA (Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport) et Edeis, l'aéroport de Toulouse-Francazal a bénéficié de 17 millions d'euros d'investissements et vu la construction de 1 500 m2 de bâtiments nouveaux, la rénovation de 1 800 m de piste et 190 000 m2 d'aires de stationnement, ainsi que la réhabilitation de 35 000 m2 de locaux et hangars.



(Photo © Patrick Foch)