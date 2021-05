L'aéroport de Toulouse-Blagnac lance son nouveau plan stratégique et change d'identité visuelle

L'aéroport de Toulouse-Blagnac a présenté son nouveau plan stratégique pour cinq ans, baptisé CARE (Conquérir avec Audace pour Rebondir Ensemble). Il prévoit de repenser les conditions d'accueil, notamment avec un dispositif sanitaire adapté ou un circuit dédié pour les voyageurs fréquents.



La plateforme va être dynamisée par la construction de deux ensembles immobiliers pour Barry Controls (déjà livré) et FedEx (nouveau centre de tri, livré au quatrième trimestre 2021).



Un engagement a également été pris avec l'Europe dans le cadre du pacte vert pour développer des solutions innovantes permettant la création d'un écosystème aéroportuaire durable et décarboné, tandis que la plateforme travaille à la certification Airport Carbon Accreditation 3+, à la mise en place d'une station de distribution d'hydrogène et du nouveau système de surveillance des trajectoires et des bruits aériens.



Ces projets s'accompagneront d'une modernisation de l'identité visuelle de la société.



(Christian Cassayre (à droite), Président du Conseil de surveillance d'ATB, et Philippe Crébassa (à gauche), Président du Directoire © Aéroport Toulouse-Blagnac)