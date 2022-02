L'aéroport de Toulouse-Blagnac certifié neutre en carbone

L'ACI Europe a attribué la certification de neutralité carbone à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui a donc atteint le niveau 3+ du programme Airport Carbon Accreditation. C'est le troisième aéroport français à la décrocher.



La plateforme explique qu'elle a réduit ses émissions brutes de carbone de 42% en dix ans, en achetant de l'électricité d'origine renouvelable, en faisant des travaux de rénovation énergétique de ses bâtiments et en remplaçant ses véhicules de service par des véhicules électriques.



Les autres acteurs de la plateforme ont également contribué à réduire l'impact des activités en agissant sur les leurs, dans le cadre du club OZE (Objectif zéro émission).

En plus de cette plus grande sobriété énergétique, l'aéroport s'est engagé dans un programme de compensation, qui couvre l'intégralité de ses émissions résiduelles de carbone. En 2022, il soutient le projet Sumatra Merang de Pure Projet, qui vise à restaurer la forêt indonésienne.



Les efforts de Toulouse-Blagnac ne s'arrêteront pas là et l'aéroport vise le zéro émission nette. Une feuille de route est en cours d'élaboration pour atteindre cet objectif.