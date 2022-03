L'aéroport de Toulouse a accueilli 3,8 millions de passagers en 2021

L'aéroport de Toulouse Blagnac a annoncé avoir accueilli plus de 3,8 millions de passagers en 2021, restant à 39,7% de son niveau de 2019.



La plateforme constate toutefois une reprise du trafic. L'année a en effet été coupée en deux, avec un premier semestre très faible en raison des restrictions de déplacement et une reprise au second semestre, où elle a pu retrouver 58,3% de son trafic de 2019.



Sans surprise, le trafic domestique a mieux résisté que le trafic international et atteint la moitié de son niveau de 2019. Si Air France reste la première compagnie sur la plateforme, les low-cost ont légèrement dépassé leur part de marché d'avant-crise sur l'aéroport, easyJet étant la plus importante compagnie.



Avec un hall A fermé et un hall B ouvert en période de pointe, le chiffre d'affaires d'Aéroport Toulouse Blagnac a atteint 90,5 millions d'euros (+7,2% par rapport à 2020) mais le résultat opérationnel reste en perte de 1,6 million d'euros.



(Photo © Aéroport Toulouse Blagnac)