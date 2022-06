L'aéroport de Singapour prépare la réouverture de son terminal 4

Le groupe Changi Airport annonce qu'il se prépare à rouvrir son terminal 4 à partir du mois de septembre, puis à organiser des départs depuis l'aile sud du terminal 2 à partir d'octobre.



Le groupe qui gère l'aéroport de Singapour constate en effet une reprise régulière du trafic et une demande forte des compagnies aériennes pour rétablir des liaisons. Il s'attend à retrouver un trafic similaire à celui de 2019 dès la saison hiver 2022-2023, ce qui lui permet de remettre en marche ses infrastructures pour gérer au mieux ce trafic.



Il explique que depuis l'allègement des restrictions de voyage vers Singapour en avril (notamment avec la mise en place de liaisons spécifiques sans quarantaine pour les voyageurs vaccinés), la reprise avait été forte. La première semaine de juin a ainsi vu un retour à 48% des niveaux de 2019 à la même période.



Le T4 assurera les départs et les arrivées, mais l'offre de restauration et de commerces restera limitée. L'aile sud du T2, qui gère déjà les arrivées depuis la fin du mois de mai, ajoutera les départs à ses activités, tandis que les travaux de modernisation et d'expansion de l'aile nord se poursuivent.



(Photo © Changi Airport Group)