L'aéroport de Genève ouvre sa nouvelle jetée internationale

L'aéroport de Genève a célébré l'ouverture de sa nouvelle jetée internationale. Située dans l'aile est de l'aéroport, elle remplace l'ancien pavillon gros-porteur qui avait été construit en 1975.



D'une surface de 40 000 m² et d'une longueur de 520 mètres, le nouveau bâtiment peut accueillir 2 800 passagers par heure aux départs et 3 000 aux arrivées. Il abrite une nouvelle salle d'embarquement avec treize portes, les itinéraires de circulation pour les arrivées, les transferts, et les contrôles aux frontières. Il est doté de nouvelles passerelles télescopiques qui desservent les six postes avions au contact déjà existants.



L'aéroport de Genève a pensé cette jetée comme un bâtiment à haute performance énergétique. Sa structure repose sur l'utilisation de l'acier et du verre. Ses façades principales sont vitrées et inclinées à 26°, ce qui permet à la fois de préserver les distances et l'accès à la lumière naturelle des bâtiments avoisinants, de dégager le volume dédié au couloir des arrivées au niveau supérieur et de créer une protection contre le rayonnement solaire côté piste.



Le choix du triple vitrage permet de garantir le maximum de lumière naturelle au bâtiment lui-même tout en facilitant sa régulation thermique, limitant les besoins d'éclairage artificielle et de chauffage/climatisation.



(Photo © Joas Souza)