L'aéroport de Francfort déploie la biométrie

A partir du printemps, l'aéroport de Francfort va déployer une solution biométrique en partenariat avec SITA et NEC. Son côté innovant est qu'elle sera mise en place dans tous les terminaux de la plateforme et mise à la disposition de toutes les compagnies aériennes intéressées.



Ainsi, tous les passagers qui le souhaitent pourront franchir les différentes étapes de leur voyage - de l'enregistrement à l'embarquement, en passant par la sécurité - simplement en scannant leur visage aux points de contact biométriques de l'aéroport.



La solution combine l'inscription le jour du voyage avec les programmes déjà existants Star Alliance Biometrics et ceux rassemblés dans la plateforme SITA Smart Path. Les passagers de Lufthansa inscrits dans Star Alliance Biometrics, par exemple, pourront ainsi recourir au service biométrique sans démarche supplémentaire lorsqu'ils emprunteront une autre compagnie, voire dans d'autres aéroports participants, grâce à la combinaison avec la solution de SITA.



Le déploiement de ce service à Francfort ouvre la voie à celui de la biométrie sur l'ensemble du réseau mondial de Star Alliance et l'expérience qui sera tirée de l'utilisation sera prise en compte pour les mises en oeuvre à venir dans le reste du réseau.



« Au sortir de la pandémie, les passagers adoptent la technologie pour améliorer l'efficacité et leur donner le contrôle de leur voyage. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de pouvoir transformer l'expérience de tous nos passagers, tous terminaux et transporteurs confondus, grâce à une solution simple et intuitive. Nous apprécions également le fait que la technologie innovante de SITA et de NEC permette à notre infrastructure d'être véritablement à l'épreuve du temps, avec la capacité d'évoluer avec nous au fur et à mesure que les demandes du secteur et les modèles de voyage changent », affirme Pierre Dominique Prümm, membre du conseil d'administration et directeur exécutif Aviation et Infrastructure de Fraport.



(Photo © Fraport)