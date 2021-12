L'aéroport de Dubaï peut désormais fonctionner à pleine capacité

L'aéroport international de Dubaï (DXB) vient de rouvrir l'intégralité de son Terminal 3, la plateforme pouvant désormais opérer à 100% de ses capacités avec la totalité des terminaux, halls et installations en service.



Dubai Airports précise que le Terminal 3 (Emirates et flydubai) va accueillir plus de 1,6 million de passagers rien que pour la seconde moitié de décembre avec les pointes de trafic liées aux fêtes de fin d'année.



La plateforme principale de Dubaï avait déjà franchi le cap du million de passagers par semaine en novembre, avec un niveau de trafic atteignant 94% des niveaux d'avant la pandémie pour les passagers ayant pour origine ou pour destination l'émirat.



Le trafic de l'aéroport est cependant très en deçà de ses niveaux pré-Covid, avec une prévision de 28,7 millions de passagers sur l'ensemble de l'année, contre 86,4 millions en 2019.



