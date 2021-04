L'aéroport de Dinard-Pleurtuit se retrouve sans aucun vol commercial

L'aéroport Dinard Bretagne se retrouve sans aucune liaison aérienne régulière, conséquence du départ de Ryanair et de ses vols vers Londres Stansted. La compagnie low-cost irlandaise desservait la plateforme aéroportuaire bretonne depuis 22 ans.



Ryanair avait déjà suspendu sa ligne durant la saison hiver, conséquence de la pandémie. Son programme été confirme l'arrêt définitif de cette liaison.



L'arrêt des vols réguliers va se répercuter sur l'emploi avec le licenciement de 18 personnels liés à l'activité commerciale à partir du mois de juin (agents d'escale, agents de pistes et agents de sûreté).



Pour rappel, l'aéroport de Dinard est géré par la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), détenue par la CCI Ille-et-Vilaine (51%) et VINCI Airports (49%).



(Photo © Aéroport Dinard Bretagne)