Alors qu'un nouveau débat s'ouvre quant à la suppression éventuelle de l'une de ses deux pistes, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a officiellement inauguré sa nouvelle jetée internationale le 7 octobre.



Le nouveau bâtiment de 3000 m2 a été construit côté piste, à proximité de la tour de contrôle. Il est en service depuis cet été.



Relié directement au Hall A, cette nouvelle jetée dispose de 2000m2 d'espaces voyageurs, dont 1160 m2 dédiés aux salles d'embarquement, et est doté de commerces (duty-free, restauration ...). Elle est reliée à 4 postes avions (sans passerelle).



La société Aéroport de Bordeaux Mérignac (ADBM) précise que la nouvelle installation est certifiée Haute Qualité Environnementale pour sa conception, axée sur le confort des usagers et la maîtrise de l'impact environnemental du bâtiment et de ses activités.



La nouvelle jetée internationale de l'aéroport devait initialement être mise en service durant l'été 2020, un report évidemment lié à la pandémie.



(Photo © ADBM)