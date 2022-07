L'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi va encore s'agrandir dans les prochaines années

La confiance revient fort au coeur de l'Asie du Sud-Est. Alors que la plateforme aéroportuaire de Bangkok Suvarnabhumi va mettre en service son premier terminal satellite déporté (SAT-1) en avril 2023 (en photo), avec six mois de retard sur le calendrier pour cause de pandémie, un nouveau projet d'expansion du terminal existant est déjà à l'étude pour pouvoir ajouter 15 millions de passagers annuels supplémentaires dans seulement trois ans.



La mise en service du SAT-1 l'année prochaine, qui disposera d'une trentaine de portes d'embarquement au contact et sera utilisé par Thai Airways et Bangkok Airways, augmentera déjà la capacité annuelle du principal aéroport de la capitale thaïlandaise de 15 millions de passagers annuels, portant sa capacité totale à 60 millions de passagers. L'aéroport a cependant déjà accueilli plus de 65 millions de passagers en 2018 et 2019.



Face à cette saturation, le ministère de transports thaïlandais et le gestionnaire Airports of Thailand (AoT) sont désormais à l'unisson pour lancer les travaux d'études du nouveau projet d'expansion avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).



Celui-ci devrait être construit en prolongement de l'actuelle jetée A, dédiée depuis sa mise en service aux seuls vols intérieurs, au nord-est du terminal principal.



(Photo de l'intérieur du nouveau SAT-1 de Bangkok Suvarnabhumi, un satellite qui ouvrira ses portes l'année prochaine. photo © Airports of Thailand)