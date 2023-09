L'aéroport d'Abou Dhabi ouvrira son Midfield terminal en novembre

L'aéroport d'Abou Dhabi a annoncé la mise en service de son nouveau terminal Terminal A (anciennement désigné Midfield Terminal) au début du mois de novembre.



Equipé de systèmes reposant beaucoup sur les nouvelles technologies notamment biométriques, il doit permettre un parcours fluide et facilité au passager, de la préparation du voyage à la porte d'embarquement.



Il couvre une surface de 742 000 m² et devrait être capable d'accueillir 45 millions de passagers par an, avec des pointes à 11 000 passagers par heure. Il pourra gérer les opérations de 79 appareils en même temps.



La nouvelle infrastructure était très attendue : sa construction avait débuté en 2012 et elle aurait dû être opérationnelle en 2017.



(Photo © ADAC)