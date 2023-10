L'aérodrome Aix - Les Milles organise un forum des métiers le 7 octobre

EDEIS organise une journée portes ouvertes à l'aérodrome Aix - Les Milles le 7 octobre de 10h à 18h, qui sera l'occasion de la tenue de la première édition d'un forum des métiers de l'aéronautique.



Avec le soutien de la métropole, de la chambre de commerce, de la région et d'acteurs industriels aéronautiques, la plateforme souhaite faciliter la rencontre entre les entreprises et les jeunes en recherche d'une formation ou d'un emploi, alors que le secteur est en tension.



Ce sujet très sérieux et de premier plan sera toutefois abordé dans un cadre festif, inspiré des années 40, avec la présence des chanteuses Satin Doll Sisters, la présentation d'avions (au sol) et de véhicules de collection et des animations.



EDEIS espère faire de cet événement une manifestation annuelle.