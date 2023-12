L'Aéro-Club de France a remis ses grands prix du Patrimoine

L'Aéro-Club de France et sa commission Patrimoine ont organisé la semaine dernière la cérémonie de remises des prix aux lauréats du Grand Prix du Patrimoine. Cette cérémonie était parrainée IPECA, représenté par Bernard Mathieu, président du GIE IPECA-MSAé. Six coupes et un prix spécial ont été remis.



La coupe SECAMIC a été remise à Michel Lafrette, président du musée de l'aéronautique navale de Rochefort pour la restauration de l'hélicoptère Sikorsky HSS-1 SA-150 Marine. La coupe RSA a été décernée à l'association Le Cercle des Machines Volantes pour la restauration du Morane-Saulnier 317 N°351.



La coupe Flight Heritage est revenue au musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar pour la restauration du Mirage F1B N°505. Sylvie Bergès, directrice du musée de l'hydraviation de Biscarosse, a reçu la coupe FASEJ pour la restauration de l'hydravion Grumman Albatross, type HU-16A.



L'Association Albert Vintage Aircraft a quant à elle remporté la coupe Fondation Ailes de France pour la restauration du Dassault Flamant 312 N°240, tandis que la coupe GIFAS est revenue à l'association Le Noratlas de Provence pour la restauration du Noratlas 2501 N°105.



Enfin, le maire de Mourmelon-le-Grand, Pascal Jaloux, a remporté le prix spécial du jury Fondation des Ailes de France pour la restauration du Monument Farman.



(Photo © IPECA)