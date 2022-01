L'activité de révisions de trains d'atterrissage de Czech Airlines Technics au beau fixe

Malgré la crise, Czech Airlines Technics (CSAT) a réussi à obtenir un nombre important de travaux de maintenance pour son activité de révisions de trains d'atterrissage, dépassant même ses capacités annuelles moyennes.



Selon la société MRO tchèque, ces bons résultats ont été notamment rendus possibles par la modernisation récente de ses ateliers de galvanoplastie et dans de nouveaux investissements pour des équipements de ses ateliers de révisions. CSAT a ainsi effectué 33 révisions de trains d'atterrissage pour des appareils de la famille 737 de Boeing l'année dernière.



Ces révisions ont concerné des clients de longue date comme KLM, Transavia Airlines, Transavia France, Smartwings, Neos, TUIfly, Atran Aerospace et Air Explore, mais aussi des nouveaux clients comme LOT Polish Airlines, Tarom, Corendon Dutch Airline, Ukraine International Airlines (UIA) ou en encore des loueurs comme World Star Aviation, Aviation Capital Group et Horizon Aviation 4 Ltd.



CSAT a par ailleurs rappelé pouvoir offrir à ses clients la possibilité de louer ou d'échanger des jeux d'atterrisseurs de rechange. La société MRO implanté sur l'aéroport Václav Havel de Prague possède six ensembles complets de trains d'atterrissage pour la famille 737NG, ainsi qu'un ensemble pour 737 Classic.



(Photo © Czech Airlines Technics)