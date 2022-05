L'activité cargo mondiale perd de la vitesse

Il avait sauvé les bilans des compagnies aériennes durant la crise covid, mais une parenthèse s'ouvre dans l'âge d'or du cargo. Au mois de mars, le trafic de fret aérien a baissé de 5,2% par rapport à mars 2021, avec une offre en hausse de 1,2%. Selon l'IATA, le secteur subit les conséquences du conflit en Ukraine et de la propagation du variant omicron en Asie.



L'Europe est la région la plus touchée par ce ralentissement. Son trafic fret a chuté de 11,1% par rapport à l'année dernière, pour une offre en baisse de 4,9%. Sur le réseau intra-européen, le trafic est même en baisse de 19,7%.



L'IATA voit plusieurs facteurs contributifs. La guerre en Ukraine tout d'abord a entraîné une forte baisse des capacités car plusieurs compagnies majeures de fret sont basées en Russie et en Ukraine. Les sanctions ont également eu un impact sur la production et la hausse des prix du pétrole sur les coûts d'acheminement.



Par ailleurs, les échanges mondiaux sont en baisse, notamment en raison de la faiblesse de la croissance en Chine, liée à la stratégie zéro covid. En parallèle, la demande pour les exportations baisse (sauf aux Etats-Unis) et l'inflation dans les pays du G7 est à son plus haut niveau depuis 1982.



Willie Walsh, le directeur général de l'association, se montre plutôt pessimiste quant à l'évolution du secteur dans les prochains mois : « En mars, l'environnement commercial s'est détérioré. La combinaison de la guerre en Ukraine et de la propagation du variant omicron en Asie a entraîné une hausse des coûts de l'énergie, exacerbé les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et alimenté la pression inflationniste. En conséquence, par rapport à l'année dernière, il y a moins de marchandises expédiées, y compris par voie aérienne. La paix en Ukraine et un changement dans la politique COVID-19 de la Chine contribueraient grandement à atténuer les vents contraires de l'industrie. Comme ni l'un ni l'autre ne semble probable à court terme, nous pouvons nous attendre à des défis croissants pour le fret aérien au moment même où les marchés du transport de passagers accélèrent leur reprise. »



(Photo © Volga-Dnepr)