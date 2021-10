L'acquisition de GECAS par AerCap devrait être finalisée le 1er novembre

GE et AerCap ont annoncé qu'ils avaient obtenu toutes les autorisations liées à l'acquisition de GECAS par AerCap.



Les deux groupes estiment ainsi que la transaction devrait être finalisée le 1er novembre. Elle est valorisée à plus de 30 milliards de dollars.



Le rapprochement entre les deux plus importants acteurs mondiaux du leasing aéronautique avait été annoncé au mois de mars.



Avec l'intégration de GECAS, AerCap devrait disposer d'un portefeuille de plus de 2000 avions commerciaux.