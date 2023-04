L'acquisition d'Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau Capital est finalisée

Le consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Capital a finalisé l'acquisition d'Aubert & Duval auprès d'Eramet.



A l'occasion de la présentation des résultats annuels de Safran, son directeur général Olivier Andriès avait expliqué que cette acquisition était très attendue mais avait pris du retard, la Chine ayant tardé à donner son aval à l'opération. « Aubert & Duval fait partie des difficultés de la supply chain. Toute l'aéronautique attend que la situation se résolve, nous avons hâte d'avancer », avait-il déclaré.



Aubert & Duval est en effet un fournisseur stratégique de pièces et de matériaux critiques pour des industries de précision, dont l'aéronautique et la défense (mais aussi le nucléaire ou le médical). Son savoir-faire dans le domaine des aciers spéciaux, des superalliages et du titane, en font un maillon essentiel de la chaine d'approvisionnement du secteur.



« L'acquisition d'Aubert & Duval assurera la souveraineté nationale et européenne de nos programmes stratégiques développant des moteurs civils et militaires de rupture, et sécurisera notre chaîne d'approvisionnement en pièces et matériaux critiques », commente aujourd'hui Olivier Andriès. Guillaume Faury, PDG d'Airbus, se félicite lui aussi de cette transaction qui « réduit les risques géopolitiques d'approvisionnement ».



Générant un chiffre d'affaires annuel de 550 millions d'euros, Aubert & Duval emploie 3 700 personnes, principalement en France.



Bruno Durand a été nommé directeur général d'Aubert & Duval par le conseil d'administration de la holding et va désormais devoir mener à bien le plan de transformation de la société. Ayant débuté sa carrière auprès du ministère des Finances puis de PSA, il a rejoint le groupe Safran en 2005 en tant que VP Achats de Labinal. Il a occupé différentes fonctions à responsabilités au sein du groupe jusqu'à devenir EVP Production, achats et performance de Safran en 2020. Il a quitté ce poste en mai 2022 pour diriger le projet de transformation d'Aubert & Duval aux côtés d'Olivier Andriès.