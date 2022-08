L'acquisition d'Alliance Airlines par Qantas inquiète l'autorité de la concurrence australienne

Les autorités australiennes ne voient pas d'un bon oeil le rapprochement de Qantas et Alliance Airlines. L'ACCC (Australian competition and consumer commission) a exprimé ses inquiétudes envers le projet d'acquisition.



Elle craint en effet qu'une fusion ne réduise drastiquement la concurrence sur certaines liaisons vers des régions reculées de l'Australie, notamment dans le Queensland et l'Australie occidentale, en « combinant deux des trois principaux opérateurs aériens » dans ces régions.



Les dirigeants des industries sur place ont eux aussi exprimé de grandes inquiétudes pour le transport de leurs salariés sur les exploitations minières et de ressources.



L'ACCC étudie désormais le niveau de concurrence que peuvent apporter Virgin Australia et Rex, ainsi que la capacité de nouveaux transporteurs à entrer sur ces marchés, alors que la division de leasing de services aériens d'Alliance Airlines disparaîtrait.



Une décision finale est attendue pour le 17 novembre.