L'ACI Europe et l'ASA alertent sur leurs difficultés à suivre le retour de la demande

Après avoir souffert de l'effondrement du trafic en 2020 et 2021, les aéroports européens et les sociétés d'assistance au sol expliquent qu'ils sont désormais mis en difficulté par l'accélération « rapide et soudaine » de la reprise.



Bien que globalement le trafic reste inférieur à son niveau de 2019, la demande a tendance à se concentrer davantage sur les périodes de pointe, dépassant ponctuellement celle de 2019.



En parallèle, la crise sanitaire et l'obtention tardive et plus mesurée d'aides par les aéroports et les sociétés de handling les ont poussé à réduire fortement leur personnel, jusqu'à se retrouver à présent en manque de collaborateurs pour assurer des opérations fluides lors des afflux de passagers dans les aéroports. Or recruter du personnel, notamment pour les activités liées à la sécurité, ne se fait pas rapidement (l'ACI Europe et l'ASA - Airport Services Association - parlent de jusqu'à seize semaines pour recruter, former et obtenir les certifications nécessaires) et les métiers sont peu attractifs (salaires bas, horaires décalés, travail le week-end...).



Les perturbations sont déjà constatées et perceptibles, notamment à Amsterdam, où KLM a dû annuler 75 vols le week-end du 1er mai en raison de la pénurie de personnel à Schiphol.



Tout en reconnaissant que le problème ne pourra pas être réglé rapidement et que des retards et des annulations sont à prévoir cet été et après, l'ACI Europe et l'ASA estiment pouvoir les réduire si des autorisations de sécurité étaient délivrées plus rapidement par les autorités et si les compagnies adaptaient leur programme et restituaient leurs créneaux inutilisés le plus tôt possible.



(Photo © Royal Schiphol Group)