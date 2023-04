L'AC332 d'AVIC réalise son premier vol et engrange des engagements pour 24 hélicoptères

AVIC a annoncé que son hélicoptère multirôle AC332 avait réalisé son premier vol le 7 avril à Tianjin. Il a duré une quinzaine de minutes.



L'AC332 est un hélicoptère biturbine pouvant transporter dix passagers. Sa masse maximale au décollage est de 3,85 tonnes, il peut voler jusqu'à 260 km/h en croisière et parcourir 693 km.



Après avoir achevé la conception détaillée en 2019 puis l'assemblage du premier prototype en 2022, AVIC espère décrocher sa certification de type en 2025.



A l'occasion de ce vol inaugural, l'industriel chinois a également annoncé que l'AC332 avait enregistré des commandes et des lettres d'intention pour l'acquisition de vingt-quatre exemplaires de l'hélicoptère. Dix-huit appareils ont fait l'objet de commandes de la part de cinq clients (dont AVIC International Financial Leasing) ; les six autres sont couverts par une LoI avec Xiamen Aircraft Leasing, qui prévoit des missions de transport, de sauvetage et de patrouille.



L'AC332 doit en effet notamment participer à la mise en place d'un système national de sauvetage et d'urgence, notamment dans les régions montagneuses.



(Photo © AVIC)