L'A400M s'essaie pour la première fois au largage d'effecteurs déportés

Le Centre technique et de navigabilité des aéronefs de la Bundeswehr (BAAINBw), Airbus, Le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR) et les entreprises allemandes SFL et Geradts ont réalisé conjointement avec succès un largage d'effecteur déporté (Remote Carrier) depuis un A400M de la Luftwaffe le 12 décembre.



Le groupe européen précise que le lancement d'effecteurs déportés sera l'un des futurs rôles à jouer pour ses avions de transport militaire dans le cadre du programme SCAF.



Le dispositif de lancement d'effecteurs déportés depuis un A400M avait été développé ces six derniers mois. Pour le vol d'essai, un drone Airbus Do-DT25 modifié a été chargé sur la rampe d'un A400M de la Bundeswehr, à partir de laquelle le démonstrateur a été lancé.



Après le largage, les moteurs du drone ont été allumés et il a pu poursuivi son vol. L'équipage de l'A400M a ensuite transféré le contrôle du drone à un opérateur au sol pour son atterrissage.



Selon Airbus Defense & Space, l'A400M pourra ainsi à terme rapprocher jusqu'à 50 petits ou jusqu'à 12 gros effecteurs déportés de leurs zones d'opération, en volant de concert avec le futur avion de combat de sixième génération européen, et saturer les moyens d'une défense aérienne adverse.



(Photo © Airbus DS)