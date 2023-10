L'A321 cargo de 321 Precision Conversions est certifié en Chine

L'entreprise américaine 321 Precision Conversions vient de se voir valider son STC de conversion P2F de l'A321 par l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC). L'A321-200PCF va désormais pouvoir être exploité dans l'Empire du Milieu, avec Sichuan Airlines comme compagnie de lancement.



Le premier A321-200PCF destiné au marché chinois a d'ailleurs lui-même été converti en Chine (MSN 1926, V2500, ex-Macau) dans les installations de SMECO (HAECO Airframe Services Sichuan) à Chengdu ces derniers mois. Il sera livré à la société chinoise SAID (Sichuan Aviation Industry Development), une filiale de Sichuan Airlines, le mois prochain. L'A321-200PCF est par ailleurs aussi converti en Chine par HAECO Xiamen.



Pour rappel, 321 Precision Conversions est une coentreprise fondée en 2017 par les sociétés américaines Aircraft Transport Services Group (ATSG) et Precision Aircraft Solutions (PAS). Son tout premier A321-200PCF avait été livré à la société franco-luxembourgeoise Vallair en 2021, puis remis à l'opérateur Smartlynx Malta. Cet appareil avait été transformé en avion tout cargo par Avocet à Orlando-Sanford (Floride).



L'A321-200PCF est le deuxième programme P2F de l'A321ceo, après celui mené par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture de ST Engineering et Airbus. Comme pour la version de son concurrent chez EFW, l'A321-200PCF peut transporter 14 ULD standards sur son pont principal, ainsi que 10 conteneurs à pan coupé LD3-45 en soute, pour une charge marchande maximale de 27 tonnes.



(Photo © 321 Precision Conversions)