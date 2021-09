Kuljit Ghata-Aura prend la direction de Boeing pour la région META

Boeing a annoncé la nomination de Kuljit Ghata-Aura en tant que nouveau président pour la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique (META), à l'exclusion de l'Arabie saoudite, à compter du 30 septembre.



Il succède à Bernie Dunn, qui quitte Boeing après plus de neuf ans au sein de l'entreprise dans la région.



Basé à Dubaï, Kuljit Ghata-Aura sera chargé de diriger toutes les activités à l'échelle de l'entreprise et de développer et mettre en oeuvre des stratégies pour cette région qui abrite certains des plus grands clients commerciaux, de défense et de services de Boeing.



Ayant rejoint Boeing en 2010, il a été conseiller juridique régional de l'avionneur en Inde, au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique pendant près de six ans et directeur du développement du marché des Émirats arabes unis de 2015 à 2016.



(Photo © Boeing)