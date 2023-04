Kuehne+Nagel, Atlas Air et SR Technics créent une Sustainable Engine Alliance

Kuehne+Nagel, Atlas Air et le groupe SR Technics se sont rapprochés pour former une alliance baptisée « Sustainable Engine Alliance ». Elle a vocation à établir de nouvelles normes industrielles pour les chaînes d'approvisionnement de moteurs d'avion à faible émission carbone, qui soient conformes à l'initiative SBTi (Science Based Targets).



Les premières initiatives conjointes porteront sur le déploiement des carburants durables, de solutions de gestion du parc de moteurs et d'une plateforme digitale mondiale pour favoriser la transparence et éviter les émissions de CO2. Les trois partenaires s'attaquent ainsi aux émissions de type 3 (liées à la chaîne d'approvisionnement).



Ils souhaitent ainsi mettre en place un transport raisonnable des moteurs et sensibiliser le reste de l'industrie à l'importance de minimiser son impact environnemental. C'est pourquoi ils appellent également d'autres groupes à les rejoindre et agir avec eux.



SR Technics souligne par ailleurs qu'en « prolongeant le cycle de vie des moteurs et en offrant les meilleures performances, [il] contribue à réduire l'impact environnemental des opérations des compagnies aériennes ».



