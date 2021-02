KrasAvia a mis en service deux ATR 72-500. Ils ont été achetés d'occasion auprès de la société de leasing Erik Thun.



Ce sont surtout les tout premiers ATR immatriculés en Russie.



Ils doivent remplacer les Antonov 24 et Antonov 26 qui sont en service depuis plus de quarante ans et permettront à la compagnie de poursuivre sa mission de désenclavement de la Sibérie depuis son hub de Krasnoïarsk.



Deux autres compagnies exploitent des ATR en Russie : UTair (quinze ATR 72-500) et NordStar (cinq ATR 42-500).



(Photo © ATR)