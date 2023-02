Korean Air remet le Boeing 747-8 sur Paris

Korean Air a décidé d'augmenter ses capacités sur la liaison quotidienne entre Séoul et Paris et va pour cela remplacer le Boeing 777 qui officie actuellement par l'un de ses 747-8 à partir du 22 mai.



Avec ses 368 places (en trois classes : six fauteuils de première classe, 48 de classe affaires et 314 de classe économique), il va augmenter de 30 % l'offre sur la liaison.



La France sera ainsi le seul des douze pays européens desservis par Korean Air à accueillir le 747. Et ce 747 à ses couleurs sera le seul visible à Paris.



Korean Air exploite actuellement neuf 747-8I, ainsi que sept 747-8F et quatre 747-400F. Sa flotte compte également un 747-400, qui a été exploité pour le gouvernement sud-coréen jusqu'à fin 2021 et est immobilisé depuis.



(Photo © Korean Air)