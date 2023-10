Korean Air prend 20 Airbus A321neo supplémentaires

Korean Air vient d'annoncer qu'elle avait décidé d'investir 3 milliards de dollars pour acquérir 20 Airbus A321neo supplémentaires dans le cadre de son plan de modernisation de sa flotte. Ces nouveaux appareils sont livrables d'ici la fin 2030.



La principale compagnie aérienne sud-coréenne avait pris livraison de son premier A321neo le 30 novembre 2022, devenant alors pour la première fois opératrice de la famille A320 d'Airbus. Elle en aligne sept exemplaires sur les trente appareils déjà contractualisés. Cette nouvelle commande porte ainsi à 50 le nombre d'appareils du même type qui viendront finir de constituer sa flotte régionale, au côté de ses 737 MAX. Ils desserviront principalement l'Asie du Sud-Est, la Chine et le Japon.



Les premiers A321neo de Korean Air sont configurés en biclasse, avec huit sièges entièrement plats en classe affaires et 174 sièges en classe économique. Les 30 premiers A321neo de la compagnie aérienne sud-coréenne seront motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney, la famille des GTF du motoriste américain étant aussi présente sur ses A220.



Korean Air doit également réceptionner 10 Boeing 787-9, 20 Boeing 787-10 et 30 Boeing 737-8 dans les prochaines années.



Pour rappel, la compagnie aérienne sud-coréenne est le plus ancien client d'Airbus en dehors du continent européen, avec une première commande d'A300B4 passée en 1974.



(Photo © Korean Air)