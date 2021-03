Korean Air pense finaliser l'acquisition d'Asiana en juin

Korean Air table pour la fin du mois de juin pour conclure le processus d'acquisition de sa rivale Asiana Airlines.



Un plan post-fusion a été soumis le 17 mars pour étude à la Korea Development Bank, le plus grand créancier d'Asiana. Ce plan comprend des mesures visant à maintenir la main-d'oeuvre actuelle à Asiana et à fusionner les filiales à bas prix des deux compagnies aériennes- Air Busan et Air Seoul appartenant à Asiana et Jin Air à Korean Air.



En début de mois, Korean Air a levé 3,3 billions de wons (2,9 milliards de dollars), dont 800 milliards de wons pourvus par la KDB, lors d'une vente d'actions pour financer cet acquisition.



Sur le produit, la compagnie prévoit de dépenser 1,5 billion de wons pour acheter Asiana et d'utiliser les 1,8 billion de wons restants pour rembourser ses dettes.