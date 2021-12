Korean Air intègre aussi le réseau MRO du GTF de Pratt & Whitney

La division maintenance et ingénierie de Korean Air vient de rejoindre le réseau MRO mondial du GTF de Pratt & Whitney.



Les ateliers moteurs de la compagnie aérienne sud-coréenne vont pouvoir intervenir sur le PW1100G-JM (famille A320neo), avec des capacités complètes de démontage, d'assemblage et de test. Korean Air doit d'ailleurs réceptionner ses premiers Airbus A321neo motorisés par des GTF l'année prochaine (30 exemplaires en commande ferme, 20 de plus en option).



Il sera de fait le huitième centre de maintenance à pouvoir assurer l'entretien et les réparations des réacteurs PW1100G-JM en Asie. Trois sont déjà opérationnels : MTU Maintenance Zhuhai en Chine, Eagle Services Asia à Singapour et IHI au Japon.

Korean Air est également opératrice des PW1500G depuis 2018, avec 10 A220 en service.



Les ateliers moteurs de Korean Air sont implantés sur son site de Bucheon, à proximité de l'aéroport de Gimpo à Séoul. Ce centre dispose notamment des capacités d'entretien et de réparation des réacteurs PW4000 de Pratt & Whitney, une activité qui se poursuit aujourd'hui grâce à sa flotte d'A330 (et à celle d'Asiana).



(Photo © Pratt & Whitney)