Korean Air finalise le plan d'intégration d'Asiana Airlines

Korean Air a reçu la confirmation de la Korea Development Bank pour finaliser et mettre en oeuvre le plan d'intégration post-fusion, pour intégrer Asiana Airlines à son périmètre.



Ce plan prévoit l'intégration des deux majors sud-coréennes, celle de leurs trois low-cost (Jin Air, Air Busan et Air Seoul) et des modifications des sociétés de holding. Il devait s'assurer de respecter le droit à la concurrence, de maintenir l'emploi et de permettre une réorganisation efficace des activités.



Il doit encore être validé par les autorités compétentes, ce qui est attendu pour la fin de l'année. La mise en oeuvre du plan devrait prendre deux ans.



Il prévoit qu'Asiana devienne une filiale de Korean Air et quitte Star Alliance. Les programmes de vols seront harmonisés et les flottes fusionnées, créant une flotte potentielle de 248 appareils (165 de Korean Air et 83 d'Asiana, avant la crise sanitaire).



