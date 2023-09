Korean Air choisit ViaSat pour assurer sa connectivité en vol

ViaSat a remporté un contrat avec Korean Air pour fournir un système de connectivité en vol à large bande passante à sa future flotte d'Airbus A321neo.



La compagnie sud-coréenne attend une trentaine d'appareils d'ici 2027, qui permettront le renouvellement de sa flotte moyen-courrier. Tous pourront ainsi être équipés en linefit de la solution de ViaSat.



« C'est une étape importante pour Korean Air, car nous nous lançons dans notre premier partenariat de connectivité à bord. Notre processus de sélection a commencé en 2018 et nous nous sommes concentrés sur la sélection de la bonne solution qui répond à nos besoins commerciaux et peut nous aider à réaliser le potentiel inexploité de notre expérience à bord », a expliqué Kenneth Chang, vice-président exécutif et directeur du marketing de Korean Air, ajoutant que « le nouveau système de connectivité sera un élément fondamental de notre stratégie numérique et de l'expérience de nos clients à l'avenir. »



La solution de Korean Air a été développée en partenariat avec Safran Passenger Innovations, qui fournit le matériel IFEC.



(Image © Airbus)