Kongsberg va créer un nouveau centre de maintenance pour les F-35 norvégiens

Kongsberg Defence & Aerospace a décidé, en lien avec les forces armées norvégiennes, de construire un nouveau centre de maintenance cellule dédié au chasseur F-35 à Rygge, au sud d'Oslo.



Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) sera responsable de la construction et de l'exploitation de cette nouvelle installation qui effectuera la maintenance, les mises à niveau, les modifications et les améliorations futures du F-35 tout au long de la durée de vie de l'avion. Kongsberg prévoit d'investir environ 500 millions de couronnes norvégiennes pour ce centre (42 millions d'euros) qui sera opérationnel au second semestre 2025.



La maintenance lourde des F-35 norvégiens continuera cependant à être réalisée à Cameri (Italie), les opérations de maintenance classiques restant quant à elles du sort de la Forsvaret sur la base aérienne d'Ørland. Kongsberg a également précisé que le nouveau centre de maintenance de Rygge pourra proposer ses services à d'autres pays opérateurs du F-35.



KAMS dispose déjà d'un centre de maintenance et de mise à niveau des réacteurs F-135 de Pratt & Whitney à Rygge depuis 2020.



