Koji Shibata devient CEO d'ANA Holdings et Shinichi Inoue celui d'ANA

Il y a du changement à la tête du groupe ANA Holdings et de sa principale compagnie aérienne. Le CEO du groupe Shinda Katanozaka, en poste depuis 2005, cède son fauteuil à Koji Shibata et devient président du Conseil d'administration en remplacement de Shinichiro Ito.



Koji Shibata, qui prendra ses fonctions le 1er avril, était jusqu'ici vice-président exécutif senior et membre du conseil d'administration. Âgé de 64 ans, il a rejoint de groupe en 1982 et a joué un rôle essentiel, en particulier dans la croissance des activités internationales d'ANA Holdings, ayant auparavant occupé des postes tels que vice-président des alliances et des affaires internationales et vice-président de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) avec base à Londres. Il est titulaire d'un diplôme de l'Université des études étrangères de Tokyo.



En parallèle, Shinichi Inoue, précédemment vice-président exécutif principal et membre du conseil d'administration d'ANA, a également été nommé PDG de la compagnie aérienne ANA, en remplacement de Yuji Hirako, qui occupait la fonction depuis avril 2017. Il deviendra vice-président d'ANA Holdings.



Shinichi Inoue est diplômé de la faculté de droit de l'Université de Waseda et a rejoint ANA en 1990. Âgé de 63 ans, il a fait l'essentiel de sa carrière dans le département des ventes et du marketing. On lui doit la création de la low cost Peach Aviation, dont il a été directeur général depuis son lancement en 2011 jusqu'en 2020.