KLM : Tous les vols au départ d'Amsterdam auront une part de SAF

KLM a annoncé qu'elle allait intégrer 0,5% de carburant durable d'aviation (SAF) dans tous ses vols au départ d'Amsterdam. Le SAF étant au moins quatre fois plus cher que le carburant classique, la surcharge sera reportée sur le prix du billet - entre un et douze euros par billet en fonction de la destination et de la classe de voyage.



Par ailleurs, elle va également étendre son service CO2ZERO à l'ensemble de ses clients afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'acheter une part additionnelle de SAF.



La compagnie reconnaît que cette proportion est très faible mais elle voit cela comme une manière de stimuler le marché puisqu'elle utilisera toutes ces recettes pour faire augmenter la production de SAF.



La compagnie souligne qu'elle achète déjà un volume important de carburant durable d'aviation mais qu'il ne représentait que 0,18% de sa consommation en 2019.



(Photo © KLM)