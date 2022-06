KLM rembourse son prêt au gouvernement néerlandais

KLM s'apprête à rembourser le reste du prêt qui lui a été accordé par le gouvernement néerlandais et plusieurs banques au début de la crise sanitaire, en 2020.



La compagnie explique en effet que, sur les 3,4 milliards d'euros de la facilité de crédit accordée par le gouvernement, elle n'a utilisé que 942 millions d'euros et qu'il lui reste 277 millions d'euros à rembourser.



Deux remboursements ont déjà été effectués cette année, l'un de 311 millions d'euros en mai puis un autre de 354 millions d'euros en juin, effaçant la partie de la dette contractée auprès des banques. KLM rembourse à présent la partie du prêt émise par le gouvernement néerlandais.



Plusieurs facteurs ont permis de limiter le recours à l'emprunt et de le rembourser rapidement : le départ de 6 000 personnes, une forte réduction des coûts, l'allègement des restrictions de voyage et le retour de la demande.



La compagnie prévient toutefois que l'avenir n'est pas rose. En plus des contraintes opérationnelles à Schiphol (manque de personnel aéroportuaire et restriction envisagée du nombre de mouvements), le taux d'inflation élevé, l'augmentation des coûts, la persistance de la pandémie de covid-19 et les perturbations géopolitiques pèsent sur l'activité. « Par conséquent, KLM a décidé de conserver un accès au crédit pour l'avenir. [...] Elle continuera ainsi de disposer d'une facilité de crédit de 2,4 milliards d'euros (723 millions d'euros de prêt du gouvernement et 1,735 milliard d'euros des banques), ce qui lui permettra d'utiliser les options de financement existantes », indique la compagnie.



