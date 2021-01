KLM obtient un aménagement de la règle pour le dépistage de ses équipages

Les vols long-courrier de KLM ne sont plus complètement condamnés. La compagnie a en effet obtenu un amendement des règles de dépistage de la covid-19 mises en place par le gouvernement néerlandais la semaine dernière en faveur de ses équipages.



Avec l'accord de l'institut néerlandais de la santé et de l'environnement, le protocole de sécurité sanitaire prévoit désormais que les tests de dépistage rapides soient réalisés sur les équipages à Amsterdam avant le départ des Pays-Bas et à l'arrivée du vol retour. Ils s'ajoutent aux règles sanitaires de la destination.



Les nouvelles mesures imposées par le gouvernement stipulaient initialement que ces tests antigéniques soient effectués dans les quatre heures précédant le vol, y compris dans l'aéroport de destination. KLM, craignant que ses équipages restent bloqués, avait décidé de suspendre tous ses vols long-courrier, ainsi que certains vols moyen-courrier nécessitant de passer une nuit à l'aéroport de destination.



KLM a par ailleurs suspendu ses opérations vers le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, conformément au ban imposé par les Pays-Bas pour éviter une importation des variants du SARS-CoV-2. Des vols cargo peuvent toujours être réalisés.



