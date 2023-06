Kim Kinsley prend la direction d'International Aero Engines

International Aero Engines annonce la nomination de Kim Kinsley en tant que présidente. Elle devient également vice-présidente du programme V2500 chez Pratt & Whitney.



Elle était auparavant vice-présidente, Systèmes de contrôle environnemental et de cellule - Puissance et contrôles de Collins Aerospace, société qu'elle a rejointe en 2014.



Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans les opérations, la gestion des affaires, l'ingénierie et le développement de nouveaux produits dans diverses industries.



Elle succède à Earl Exum, qui assumait cette position depuis 2020. Lui devient président du conseil d'administration d'IAE et continuera à assumer son rôle de vice-président Mature Commercial Engines chez Pratt & Whitney.



(Photo © Pratt & Whitney)